США внесли Россию в список злостных расхитителей интеллектуальной собственности

Помимо нашей страны, в перечне оказались Алжир, Аргентина, Венесуэла, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт и Украина.

Американские власти включили Россию в список из 12 стран, которые или не предоставляют достаточной защиты прав на интеллектуальную собственность, или расхищают её. Соответствующий доклад опубликован на сайте офиса торгового представителя США.

Помимо нашей страны, в перечне оказались Алжир, Аргентина, Венесуэла, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт и Украина.

В американском ведомстве заявляют, что защита интеллектуальных прав станет предметом "интенсивного двустороннего взаимодействия" со странами-нарушителями в этом году.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил, что вёл себя "очень жёстко" по отношению к России, и высказался за нормализацию двусторонних связей.

Заявление прозвучало после того, как Конгресс США не нашёл свидетельств "сговора" между Трампом и Россией и официально отразил эту позицию в своём докладе.