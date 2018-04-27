Школьники попросили Путина разрешить им самим назвать новый остров в Арктике

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Школьники попросили Путина разрешить им самим назвать новый остров в Арктике

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Старшеклассники Валерия Саенко и Артём Макаренко, которые обнаружили новый остров у ледника Вилькицкий-Южный в Арктике, попросили у президента РФ Владимира Путина разрешения назвать найденный участок суши Хрустальным.

— Мы обнаружили образование нового острова. Мы определили его приблизительные размеры и площадь... Товарищ президент, разрешите доложить: территория России увеличилась на 290 тыс. кв. м, — сказала школьница Путину на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Президент России поддержал идею первооткрывателей назвать найденный остров в честь одного из лагерей "Артека" Хрустальным.

Ранее Лайф сообщал, что школьники из Подмосковья обнаружили новый остров, образовавшийся из-за таяния ледника у архипелага Новая Земля, с помощью снимков со спутников дистанционного зондирования Земли.

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