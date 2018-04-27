В Совфеде призвали США не вмешиваться в отношения между Пхеньяном и Сеулом

По мнению Андрея Климова, весь мир сможет вздохнуть спокойно при отказе Вашингтона от такого вмешательства.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире Национальной службы новостей прокомментировал историческую встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

— Во всей этой истории есть США с их желанием демонстрировать, что они главные в мире, и важно, чтобы это их желание не привело к каким-то новым шагам, которые повысят конфликтность в регионе. Будем надеяться, что лидеры двух Корей в состоянии продолжить это движение друг к другу без посредников. Тогда мир сможет вздохнуть с облегчением, — сказал Климов.

Сегодня лидеры КНДР и Южной Кореи объявили о подписании Пханмунчжомской декларации. В ней говорится о намерении двух стран заключить мирный договор. Помимо этого корейские лидеры объявили о своих намерениях решать гуманитарные проблемы, вызванные разделением нации. Для этого будут возобновлены диалог по линии Красного Креста и встречи разделённых семей.