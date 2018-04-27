Чтоб не напоминало. В Раде предложили переименовать Днепропетровскую область

В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр, однако название области не менялось.

Украинские депутаты внесли в Верховную раду законопроект, в котором предлагается переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

— Во второй части статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сечеславская", — говорится в документе.

Отметив, в мае 2015 года на Украине вступил закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр, однако область по-прежнему называется Днепропетровской.