Чтоб не напоминало. В Раде предложили переименовать Днепропетровскую область

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Чтоб не напоминало. В Раде предложили переименовать Днепропетровскую область

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Иглов

В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр, однако название области не менялось.

Украинские депутаты внесли в Верховную раду законопроект, в котором предлагается переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

— Во второй части статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сечеславская", — говорится в документе.

Отметив, в мае 2015 года на Украине вступил закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр, однако область по-прежнему называется Днепропетровской.

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