"Ты тупой?" В Кирове компания пьяных девушек напала на сотрудников ДПС — видео

В отношении двух из них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти.

Компания, состоявшая из пьяных девушек, напала на сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

История начинается с того, что компания сняла квартиру для вечеринки. На часах пять часов утра, и она начала вести себя чересчур шумно. В этой связи соседи вызвали сотрудников полиции. Все экипажи патрульно-постовой службы были заняты, и вызов передали ближайшему патрулю ДПС.

После того как приехали сотрудники полиции, некоторые девушки начали буянить и их стали выводить на улицу, чтобы отвезти в участок. Уже на улице представительницы женского пола набросились на полицейских. Сотрудник ДПС достал телефон и начал снимать происходящее на видео, что ещё больше добавило масла в огонь.

— Убери камеру, ты что, тупой? — говорит одна из девушек.

На вечеринке присутствовали также парни, но те в драку с полицейскими вступать не стали.

Сейчас две девушки находятся в отделении полиции. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти.