В Подмосковье мужчина умер через час после возвращения из больницы

В ходе осмотра медики не нашли оснований для госпитализации местного жителя и решили отпустить его домой.

В подмосковном Домодедове 40-летний мужчина умер спустя час после того, как вернулся домой из больницы. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, после заявления вдовы погибшего следователи начали доследственную проверку.

— 17 апреля 2018 года ночью из-за сильного недомогания мужчине была вызвана бригада скорой помощи, сотрудники которой по прибытии осмотрели его, провели ЭКГ и приняли решение о доставлении больного в Домодедовскую городскую больницу, — говорится в сообщении.

В ходе осмотра в приёмном отделении больницы медики не нашли оснований для госпитализации местного жителя и решили отпустить его. После этого больной самостоятельно вернулся домой, где ему снова стало плохо.

Как утверждает вдова, на вызов прибыла та же бригада медиков, врач которой принялся кричать, недоумевая, почему тяжёлый пациент после доставки в больницу вновь оказался дома. К сожалению, спасти мужчину на этот раз уже не удалось.