Госсекретаря США обеспокоили планы Анкары купить российские С-400

В свою очередь глава турецкого министерства иностранных дел заявил, что эти системы государству нужны.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео выразил обеспокоенность главе турецкого МИД Ахмету Чавушоглу в связи с решением Анкары закупить российские ракетные системы С-400. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской делегации.

В свою очередь Чавушоглу заявил, что тема покупки С-400 обсуждалась с Помпео.

— Мы сообщили ему, что эти системы нам нужны, — сказал глава турецкого ведомства.

Напомним, что ранее Госдеп пригрозил Анкаре, что в отношении них могут ввести санкции, если Турция купит российские ракетные системы.