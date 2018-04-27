Госсекретаря США обеспокоили планы Анкары купить российские С-400

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео выразил обеспокоенность главе турецкого МИД Ахмету Чавушоглу в связи с решением Анкары закупить российские ракетные системы С-400. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской делегации.
В свою очередь Чавушоглу заявил, что тема покупки С-400 обсуждалась с Помпео.
— Мы сообщили ему, что эти системы нам нужны, — сказал глава турецкого ведомства.
Напомним, что ранее Госдеп пригрозил Анкаре, что в отношении них могут ввести санкции, если Турция купит российские ракетные системы.
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