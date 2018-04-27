В Эстонии проведут масштабные учения "Ёж" против страны Анаконда на месте России

Эстония в рамках проведения самых масштабных за всю историю страны военных учений Siil ("Ёж"), которые будут проведены со 2 по 14 мая, отразит нападение вооружённых сил вымышленной страны Murinius (Анаконда), которая на карте учений расположена на территории России.

— Согласно легенде учений, Эстония должна защищаться от враждебного крупного соседнего государства под названием Murinius, входящего в объединение четырёх государств Occasus. В Occasus входят Murinius и его вассалы, которые разделяют одну культуру и историю и объединены противостоянием западной культуре и ценностям демократии, — сообщили в Главном штабе сил обороны Эстонии.

В будущих манёврах будут задействованы свыше 15 тысяч военнослужащих, члены военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"), силы полиции, спасатели, а также союзники страны по НАТО и партнёры альянса.

Учения будут проводиться на юго-востоке Эстонии и в прочих регионах страны, а также на территории северной Латвии.