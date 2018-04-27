Учёные выяснили, что лошади умеют запоминать эмоции человека

Отмечается, что реакция животных на людей, которых они при первой встрече посчитали добрыми или злыми, прослеживается в их дальнейшем поведении.

Лошади обладают способностью запоминать и различать выражения человеческих лиц. К такому выводу пришла группа учёных из Сассекского университета. Исследование было опубликовано в научном журнале Current Biology.

Авторы открытия рассказали об экспериментах, которые они провели с 21 лошадьми. Опыты заключались в том, что животным показывали большие фотографии, на некоторых из которых были улыбающиеся люди, на других — злые и хмурые.

Кадры демонстрировали лошадям в течение нескольких минут, после чего к животным приглашали запечатлённых на фотографиях людей. Участники эксперимента подходили к животным с нейтральным выражением лица, чтобы нельзя было узнать их по мимике.

— Лошади, которые запомнили фотографию с изображением злого человека, не очень радостно реагировали, когда встречали его в реальной жизни, — отметили учёные.

Когда животное видело "злого" человека с фотографии, оно разворачивалось к человеку так, чтобы видеть его левым глазом. Такое поведение характерно для лошадей, когда они испытывают чувство тревоги и надвигающейся опасности. При виде же улыбавшегося на снимке человека они старались повернуться к нему правым глазом и смотреть не отрываясь.

Реакция лошадей на разных людей прослеживалась и в их поведении. Так, при появлении "улыбающегося" человека они чувствовали себя спокойнее, а при виде "агрессивного" начинали беспокоиться.