Учёные выяснили, что лошади умеют запоминать эмоции человека

Лошади обладают способностью запоминать и различать выражения человеческих лиц. К такому выводу пришла группа учёных из Сассекского университета. Исследование было опубликовано в научном журнале Current Biology.
Авторы открытия рассказали об экспериментах, которые они провели с 21 лошадьми. Опыты заключались в том, что животным показывали большие фотографии, на некоторых из которых были улыбающиеся люди, на других — злые и хмурые.
Кадры демонстрировали лошадям в течение нескольких минут, после чего к животным приглашали запечатлённых на фотографиях людей. Участники эксперимента подходили к животным с нейтральным выражением лица, чтобы нельзя было узнать их по мимике.
— Лошади, которые запомнили фотографию с изображением злого человека, не очень радостно реагировали, когда встречали его в реальной жизни, — отметили учёные.
Когда животное видело "злого" человека с фотографии, оно разворачивалось к человеку так, чтобы видеть его левым глазом. Такое поведение характерно для лошадей, когда они испытывают чувство тревоги и надвигающейся опасности. При виде же улыбавшегося на снимке человека они старались повернуться к нему правым глазом и смотреть не отрываясь.
Реакция лошадей на разных людей прослеживалась и в их поведении. Так, при появлении "улыбающегося" человека они чувствовали себя спокойнее, а при виде "агрессивного" начинали беспокоиться.
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