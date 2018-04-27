СК возбудил дело из-за гибели мальчика при взрыве мины под Калининградом

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СК возбудил дело из-за гибели мальчика при взрыве мины под Калининградом

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следствие намерено установить все обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.

Следственный комитет Калининграда возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика при взрыве на мине на полигоне под Калининградом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Сообщается, что дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие намерено установить все обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.

Ранее стало известно, что в результате опасной игры — метания камней в боеприпас — погиб мальчик, ранения получили две девочки шести и десяти лет. Последние выжили благодаря тому, что отбежали на 30 метров от места, где сдетонировал боеприпас. Позднее СК начинал проверку по факту смерти, а также публиковал видео с места детонации боеприпаса.

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