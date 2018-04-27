Правительство попросили разрешить продажу алкоголя на АЗС ради дешёвого бензина

Такими действиями получится сдержать рост цен на бензин, что поможет низкомаржинальным АЗС.

Независимый топливный союз предложил главе правительства Дмитрию Медведеву вернуть на АЗС продажу алкогольных напитков. Об этом говорится в письме союза, которое есть в распоряжении ТАСС.

— Из-за того что с ценами (на бензин из-за низкой маржинальности АЗС. — Прим. ред.) совсем невозможная ситуация. Сейчас мы в поиске любых адекватных мер, — сказал президент союза Павел Баженов.

По его словам, такими действиями получится сдержать рост цен на бензин, что поможет низкомаржинальным АЗС. По его оценке, доходы вырастут на пять процентов, а прибыль от реализации таких товаров — на 30.

— Почему на АЗС нельзя продавать водку? Здесь вопрос стандартов, — продолжил руководитель союза.

Письмо Медведеву было направлено 25 апреля 2018 года. Такие же документы направлены в профильные министерства.

Независимый топливный союз объединяет независимых владельцев АЗС и 39 компаний, которым принадлежит 400 автозаправочных станций.