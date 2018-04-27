Трамп напомнил союзникам о требовании тратить больше 2% ВВП на оборону

Власти США выступают за то, чтобы все страны — члены НАТО выделяли на нужды обороны не 2% ВВП, как было решено ранее, а больше. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

— Мы говорили о необходимости укрепить НАТО, альянс НАТО, гарантировав, что все его страны-члены выполняют своё обязательство тратить 2% и, будем надеяться, намного больше своих ВВП на оборону, — заявил американский лидер.

Он также добавил, что увеличение союзниками США по НАТО своих финансовых вкладов "имеет ключевое значение".

Ранее СМИ сообщали о планах НАТО заставить страны альянса увеличить военные расходы.