В США разбился медицинский вертолёт, есть погибшие

В американском штате Висконсин разбился медицинский вертолёт Airbus h125. По сообщению агентства AP, погибли три человека.
More pics of what’s left of the medical helicopter that crashed in Hazelhurst last night- three people are dead (pilot and two medical staff) @lanekimble @BenMeyerWJFW pic.twitter.com/evn6EYmWR3— Allie Herrera (@AHerreraReports) April 27, 2018
По данным местных властей, погибшие были членами экипажа. Пациентов на борту не было. Место крушения было найдено в 240 километрах от города Грин-Бэй. До места назначения вертолёт не долетел 19 километров. Начато следствие.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени