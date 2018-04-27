В США разбился медицинский вертолёт, есть погибшие

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В США разбился медицинский вертолёт, есть погибшие

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В американском штате Висконсин разбился медицинский вертолёт Airbus h125. По сообщению агентства AP, погибли три человека.

По данным местных властей, погибшие были членами экипажа. Пациентов на борту не было. Место крушения было найдено в 240 километрах от города Грин-Бэй. До места назначения вертолёт не долетел 19 километров. Начато следствие.

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