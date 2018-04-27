Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может принять участие в открытии Посольства США в Иерусалиме. Такое заявление американский лидер сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

— Может быть, я отправлюсь, — сказал он.

Напомним, что ранее американские власти приняли решение перенести своё диппредставительство из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом, президент Америки заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, чем вызвал волну негодования среди арабских государств. Церемония открытия запланирована на 14 мая. Американскую делегацию планирует возглавить также глава Минфина США Стивен Мнучин.

Следом за США 16 мая своё посольство из Тель-Авива переносит Гватемала. А по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, это готовы сделать ещё шесть государств.