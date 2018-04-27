Меркель заявила, что ядерной сделки недостаточно для сдерживания Ирана

Власти Германии полагают, что ядерной сделки с Ираном недостаточно для сдерживания амбиций Тегерана и расширения его влияния в регионе. Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

— Мы полагаем, что ядерная сделка с Ираном была первым шагом. Но мы, с германской стороны, также считаем, что этого не хватает, чтобы действительно добиться от Ирана роли, которая бы говорила о надёжности, — заявила она.

Меркель добавила, что "необходимо достичь большего", указав на то, что Запад обеспокоен программой Ирана по развитию баллистических ракет, влиянием Тегерана в Сирии и Ливане.