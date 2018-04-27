Журнал Newsweek выйдет с портретом Путина на обложке

Американский еженедельник Newsweek разместил на обложке нового номера портрет президента России Владимира Путина.
New cover story: Inside Putin’s new Iron Curtain https://t.co/yIxrCAWO3r pic.twitter.com/HQIjaLQyYW— Newsweek (@Newsweek) April 19, 2018
На обложке журнала написано: "Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу".
В опубликованном изданием материале утверждается, что Москва якобы предпринимала меры, чтобы расширить влияние на ряд политических сил в государствах Европы, в том числе на те, которые скептически настроены по отношению к ЕС — сторонники обретения независимости Каталонией и выхода Великобритании из Евросоюза, а также французская партия "Национальный фронт".
Россия многократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "Россия не вмешивалась, не имеет такого обычая вмешиваться во внутренние дела других стран и не делает это сейчас".
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