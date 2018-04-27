Журнал Newsweek выйдет с портретом Путина на обложке

Американский еженедельник Newsweek разместил на обложке нового номера портрет президента России Владимира Путина.

На обложке журнала написано: "Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу".

В опубликованном изданием материале утверждается, что Москва якобы предпринимала меры, чтобы расширить влияние на ряд политических сил в государствах Европы, в том числе на те, которые скептически настроены по отношению к ЕС — сторонники обретения независимости Каталонией и выхода Великобритании из Евросоюза, а также французская партия "Национальный фронт".

Россия многократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "Россия не вмешивалась, не имеет такого обычая вмешиваться во внутренние дела других стран и не делает это сейчас".