СК назвал причины перестрелки в Екатеринбурге с двумя погибшими

В СУ СК по Свердловской области назвали предварительные причины перестрелки в Екатеринбурге, в результате которой погибли два человека. По данным следствия, инцидент произошёл из-за конфликта экс-собственника и экс-директора компании.

— Днём 27 апреля в офис частной компании по улице Кузнечной пришёл бывший директор сторонней фирмы, а вслед за ним — бывший собственник этой же фирмы. По данным следствия, между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определённого имущества (по сути, был вынужден расплачиваться за него). В ходе конфликта бывший собственник произвёл выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой (впоследствии он всё-таки скончался в больнице), — говорится в сообщении СУ СКР.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, ранее стало известно, что в результате перестрелки в одном из офисов в ЖК "Бажовский" в центре Екатеринбурга погибли два человека.