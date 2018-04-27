Меркель заявила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с РФ

Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

— Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами, — сказала Меркель.

По её словам, она обсудила с Трампом политику России, ситуации в Сирии и на Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.