Меркель заявила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с РФ

Читайте также

Меркель заявила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с РФ

1232

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

— Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами, — сказала Меркель.

По её словам, она обсудила с Трампом политику России, ситуации в Сирии и на Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×