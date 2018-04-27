Меркель: Германия и США вместе оценивают эффект наложенных на Россию санкций

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Меркель: Германия и США вместе оценивают эффект наложенных на Россию санкций

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Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото © REUTERS/Michael Kappeler/Pool/File Photo

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и США оценивают эффект оказываемых на Россию санкций. Соответствующее заявление она сделала в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

— Мы очень тесно работаем с представителями администрации США и американским Минфином, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие могут оказать санкции, — сказала Меркель.

Ранее Ангела Меркель заявила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с РФ.

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