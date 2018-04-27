Меркель: Германия и США вместе оценивают эффект наложенных на Россию санкций

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и США оценивают эффект оказываемых на Россию санкций. Соответствующее заявление она сделала в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

— Мы очень тесно работаем с представителями администрации США и американским Минфином, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие могут оказать санкции, — сказала Меркель.

Ранее Ангела Меркель заявила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с РФ.