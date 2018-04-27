Конгрессмены-демократы пообещали продолжить расследование "вмешательства РФ"

Демократы в Палате представителей Конгресса США дали обещание продолжить расследование якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США, несмотря на опубликованный спецкомитетом по разведке заключительный доклад по итогам осуществлённого им разбирательства обстоятельств президентской кампании 2016 года.

— Демократы в Палате представителей продолжат расследование российских атак на наши выборы. Мы не прекратим прикладывать усилия, направленные на то, чтобы выяснить факты и обезопасить наши выборы от иностранного вмешательства, — сказала лидер фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в заявлении, опубликованном на её официальном портале.

Пелоси также выступила с обвинениями республиканцев в том, что они предпринимали попытки скрыть приписываемое России вмешательство в выборы американского лидера в 2016 году.

Ранее Лайф сообщал, что Конгресс США не нашёл свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.