Минфин США: Снижение доли Дерипаски в En+ может не привести к отмене санкций

Сокращение доли российского предпринимателя Олега Дерипаски в En+ не обязательно приведёт к отмене санкций против компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минфина США.

— Сокращение процентной доли собственности лица, находящегося под санкциями, необязательно само по себе является основой для исключения из (санкционного) списка, — отметил представитель американского ведомства.

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ Group до уровня ниже 50%, а также покинуть совет директоров. Вместе с тем En+ обратилась в Минфин США, который внёс её в санкционные списки, с просьбой продлить транзакции с компанией до 31 октября.