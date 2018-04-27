На Украине подожгли памятник жертвам холокоста

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На Украине подожгли памятник жертвам холокоста

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В ночь на 26 апреля неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в монумент жертвам холокоста, установленный на выезде из села Петрики недалеко от Тернополя, сообщает украинский телеканал ИНТБ.

Сам факт поджога попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения, которую установили напротив памятника.

Руководитель полиции области Александр Богомол сообщил, что по факту поджога возбуждено уголовное дело и ведётся поиск злоумышленника.

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