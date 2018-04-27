В Посольстве РФ обвинили постпреда Британии при ОЗХО в лицемерии

В Посольстве РФ в Лондоне заявили о безграничном лицемерии британского представителя при ОЗХО Питера Уилсона и об абсурдности позиции Великобритании в целом. Соответствующее заявление было размещено на сайте посольства в ответ на сделанные Уилсоном заявления.

— Лицемерие британского представителя не имеет границ. Сразу после инцидента с применением химических веществ в Думе 7 апреля Россия запросила, чтобы эксперты международной организации провели срочное расследование, — сказано в сообщении диппредставительства.

Отмечается также, что Москва всегда настаивала на том, чтобы ОЗХО играла главную роль в расследовании предполагаемых случаев применения химоружия, в то время как Лондон "проигнорировал процедуры ОЗХО" и вместе с США и Францией выступил с обвинениями в адрес Сирии.