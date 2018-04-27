Американский конгрессмен ушёл отставку после обвинений в домогательствах

Член Конгресса США от штата Пенсильвания Патрик Михэн сообщил, что уходит в отставку. Ранее его обвинили в том, что он из государственных средств выплачивал своей бывшей помощнице деньги за неразглашение фактов о домогательстве с его стороны, сообщает Reuters.

Официальные средства конгресса в размере 39 тысяч долларов США сам Михэн назвал "выходным пособием" для своей бывшей помощницы. Конгрессмен, четырежды переизбиравшийся на этот пост, после выдвинутых обвинений сообщил, что не будет переизбираться на новый срок, теперь же он заявил о немедленной отставке.

В письме к спикеру Палаты представителей Полу Райану и губернатору штата Пенсильвания Тому Вольфу Михэн отметил, что, по его мнению, он в конечном итоге будет реабилитирован комитетом по этике. А все государственные средства, использованные для снятия обвинений, он обещал компенсировать из своих средств.