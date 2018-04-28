Американские военные самолёты едва не столкнулись в небе над Норфолком

В Британии сообщили об инциденте, когда три американских военных самолёта едва не столкнулись в небе над Норфолком. Как отмечает Би-би-си, это произошло 27 ноября 2017 года во время учений.

По данным СМИ, два истребителя F15 пошли на опасное сближение с самолётом-разведчиком Boeing RC-135, несмотря на наличие информации о его местонахождении. Истребителям пришлось выполнить разворот, чтобы избежать столкновения.

В докладе UK Airprox Board, куда поступают сообщения пилотов об опасных ситуациях, связанных со сближением в воздухе с другими летательными аппаратами, сказано, что F15 был на расстоянии 370 метров от самолёта-разведчика. По мнению пилотов истребителей, риск столкновения был нулевым, в то время как пилот самолёта-разведчика расценил его как "средний".