Нашли только шляпу. В США четырёхлетнего мальчика смыло волной в океан

В штате Северная Каролина четырёхлетний ребёнок пропал после того, как его смыло в океан. Мальчик гулял по пляжу с матерью, когда их внезапно накрыло большой волной. Женщина попыталась дотянуться до сына, но её ударило следующей волной, после чего она потеряла ребёнка из виду, сообщает New York Post‏.

Береговая охрана штата сразу же бросила на поиски мальчика вертолёт и моторную лодку. Спасатели осмотрели площадь более чем в 130 квадратных морских миль, но единственное, что они смогли обнаружить, — шляпу ребёнка, в двух милях севернее того места, где малыша смыло в воду.

Сейчас поиски малыша остановлены. Сотрудники береговой охраны рассказали, что, хотя погода в тот день была тёплой и солнечной, прибой был очень интенсивным с волнами до двух метров. А морские течения вдоль берегов Северной Каролины всегда очень сильные.