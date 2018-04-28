Нашли только шляпу. В США четырёхлетнего мальчика смыло волной в океан

В штате Северная Каролина четырёхлетний ребёнок пропал после того, как его смыло в океан. Мальчик гулял по пляжу с матерью, когда их внезапно накрыло большой волной. Женщина попыталась дотянуться до сына, но её ударило следующей волной, после чего она потеряла ребёнка из виду, сообщает New York Post.
Береговая охрана штата сразу же бросила на поиски мальчика вертолёт и моторную лодку. Спасатели осмотрели площадь более чем в 130 квадратных морских миль, но единственное, что они смогли обнаружить, — шляпу ребёнка, в двух милях севернее того места, где малыша смыло в воду.
Сейчас поиски малыша остановлены. Сотрудники береговой охраны рассказали, что, хотя погода в тот день была тёплой и солнечной, прибой был очень интенсивным с волнами до двух метров. А морские течения вдоль берегов Северной Каролины всегда очень сильные.
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