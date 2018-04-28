В США комика Билла Косби отправили под домашний арест с электронным браслетом

Суд отправил под домашний арест комика и актёра Билла Косби, которого признали виновным в сексуальных домогательствах. Как сообщает Associated Press, до вынесения приговора он будет находиться в своём доме в Пенсильвании, отслеживать его перемещения будет специальный датчик.

Напомним, ранее Косби признали виновным в сексуальных домогательствах, которые произошли ещё в 2004 году. Десятки женщин обвинили актёра в том, что он давал им снотворное, а потом насиловал. Ожидается, что приговор ему огласят в течение 60 или 90 дней.