В США комика Билла Косби отправили под домашний арест с электронным браслетом

Читайте также

В США комика Билла Косби отправили под домашний арест с электронным браслетом

226

Билл Косби. Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Суд отправил под домашний арест комика и актёра Билла Косби, которого признали виновным в сексуальных домогательствах. Как сообщает Associated Press, до вынесения приговора он будет находиться в своём доме в Пенсильвании, отслеживать его перемещения будет специальный датчик.

Напомним, ранее Косби признали виновным в сексуальных домогательствах, которые произошли ещё в 2004 году. Десятки женщин обвинили актёра в том, что он давал им снотворное, а потом насиловал. Ожидается, что приговор ему огласят в течение 60 или 90 дней.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×