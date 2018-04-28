Полный провал. В Канаде альпака плюнула в ребёнка, который пытался её покормить

В зоопарке канадского Онтарио маленький мальчик пытался кормить местных альпак, но всю еду, которую он кидал животным, налету забирала стая чаек. Тогда один из голодных зверей решил отомстить нерадивому кормильцу и плюнул ему в лицо. Видео, которое снимали родители ребёнка, опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, что, когда мальчик подошёл близко к ограждению, одна из альпак плюнула ему прямо в лицо. После плевка мальчик отбежал от вольера с криками.