Автомобиль в центре Киева взорвали гранатой

По предварительным выводам экспертов, в автомобиле "Шевроле" в центре Киева во время движения взорвалась граната. Об этом говорится в сообщении киевской полиции.

Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Дарницком районе Киева один человек погиб, ещё один получил ранения, он был доставлен в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личность погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК Украины.