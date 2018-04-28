Глава МИД Испании призвал сохранить открытыми каналы связи с РФ

Власти Испании выступают за сохранение открытыми каналов связи с Россией. Соответствующее мнение выразил министр иностранных дел и сотрудничества королевства Альфонсо Дастис Кеседо на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

— Нужно поддерживать открытыми каналы связи с Россией, — сказал он.

Кеседо призвал к поддержанию в отношении РФ "стратегии, которая сочетает в себе диалог, защиту и сдерживание". Дипломат напомнил об участии Испании в контроле со стороны НАТО над воздушным пространством стран Балтии, которые не располагают для этого собственной авиацией, а также "настаивал на необходимости укрепления диалога".

Ранее в Госдепе США заявили, что НАТО открыто для диалога с РФ.