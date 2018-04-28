Самый старый паук в мире умер в возрасте 43 лет

Самка паука из семейства Ctenizidae из популяции в Западной Австралии посмертно названа самым старым пауком. До этого рекорд принадлежал мексиканскому тарантулу, который прожил 28 лет. А австралийская паучиха дожила до 43 лет, сообщает SBS News.

Исследователи из Университета Кёртина узнали, что такая продолжительность жизни обусловлена низким метаболизмом и жизнью в кустарниках.

Ранее Лайф рассказывал, как австралийцы спасают пауков после наводнения.