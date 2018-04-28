Израильские ВВС нанесли удары по целям в Газе в ответ на беспорядки

Самолёты ВВС Израиля нанесли удары по шести военно-морским целям в секторе Газа в ответ на волну беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

— Самолёты ВВС Израиля атаковали шесть военных целей, принадлежащих морскому подразделению террористической организации ХАМАС. Удары нанесены в ответ на предпринятую в пятницу попытку массового прорыва на израильскую территорию, — сказано в сообщении.

Накануне несколько сотен палестинцев принимали участие в серии массовых протестов. Они попытались разрушить заграждения на границе и прорваться из сектора Газа в Израиль. Толпа была остановлена военными Израиля, которые применили огнестрельное оружие и спецсредства.