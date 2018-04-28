Российских водителей начнут штрафовать за остановку на "вафельнице"

Постановление об изменениях в ПДД подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 20 октября 2017 года, в силу оно вступило через 180 дней.

С 28 апреля вступают в силу новые изменения в ПДД, в соответствии с которыми водителей начнут штрафовать за остановку на участке перекрёстка с "вафельной" разметкой. Штраф составит одну тысячу рублей.

В документе также указано, что региональные власти наделяются правом наносить такую дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками.

Вместе с разметкой постановление вводит в правила дорожного движения новый дорожный знак — "Участок перекрёстка". Устанавливать его должны на расстоянии не более 30 метров от "вафельницы".

Изменения в ПДД должны помочь снизить дорожные пробки. Ранее, в 2015 году, разметку опробовали на ряде московских перекрёстков. Тогда "вафельница" появилась на пересечении улиц Башиловская и Вторая Квесисская, Велозаводская и Автозаводская, Велозаводская и Ленинская Слобода.