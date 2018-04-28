NASA показало новое фото Большого красного пятна Юпитера

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало новое фото Большого красного пятна на Юпитере. Соответствующий снимок выложили в официальном "твиттере" ведомства.

Jupiter’s Great Red Spot — Spotted! This image of the gas giant planet's iconic Great Red Spot and surrounding turbulent zones was captured by @NASAJuno in three separate images taken on April 1. Details: https://t.co/MKGsKQ3kiV pic.twitter.com/DC7GZLcRuE — NASA (@NASA) April 25, 2018

Снимок был составлен из трёх отдельных кадров, полученных аппаратом Juno с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя Юпитера.

Большое красное пятно — это огромных размеров шторм диаметром порядка 16 тысяч километров, бушующий на поверхности планеты. С Земли за ним наблюдают с 1830 года.

Ранее Лайф сообщал, что NASA раскрыло секрет Большого красного пятна на Юпитере.