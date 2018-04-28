NASA показало новое фото Большого красного пятна Юпитера

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NASA показало новое фото Большого красного пятна Юпитера

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Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало новое фото Большого красного пятна на Юпитере. Соответствующий снимок выложили в официальном "твиттере" ведомства.

Снимок был составлен из трёх отдельных кадров, полученных аппаратом Juno с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя Юпитера.

Большое красное пятно — это огромных размеров шторм диаметром порядка 16 тысяч километров, бушующий на поверхности планеты. С Земли за ним наблюдают с 1830 года.

Ранее Лайф сообщал, что NASA раскрыло секрет Большого красного пятна на Юпитере.

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