Британия заблокировала переговоры с РФ о взаимном признании дипломов

Великобритания отказалась от переговоров по заключению соглашения с Россией относительно взаимного признания документов об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

— Великобритания заблокировала переговоры о заключении соглашения о взаимном признании документов об образовании с Россией, что также играет роль для российских семей, когда они выбирают, где их дети должны учиться, — сказано в сообщении посольства.

Дипломаты также отметили, что британское частное образование становится менее привлекательным для россиян — за два последних года количество учеников из РФ в британских школах упало на 40%.

— Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с "Брекзитом" убытки, — подытожили в посольстве.