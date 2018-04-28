Слушания по иску порнозвезды к Трампу приостановили из-за его адвоката

В США судья приостановил разбирательства по иску порнозвезды Стеффани Клиффорд, известной также как Сторми Дэниелс, к президенту США Дональду Трампу по причине проведения расследования в отношении его адвоката Майкла Коэна. Это следует из документов суда.

— Невозможно отрицать, что истица имеет обоснованный интерес в скорейшем решении по её претензиям, но ввиду того, что немалое значение имеет право господина Коэна воспользоваться пятой поправкой, а также велико возможное влияние на криминальное расследование, — интересы истицы не преобладают над необходимостью приостановки", — сказано в документах.

В соответствии с решением суда слушания по иску Дэниелс к Трампу возобновятся 27 июля.

Ранее Лайф сообщал, что в начале 2018 года стало известно о романе Стефани Клиффорд с Дональдом Трампом (который имел место ещё в 2006 году), а также о том, что адвокат миллиардера Майкл Коэн предлагал порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание. В апреле стало известно, что Коэн подозревается в банковских махинациях и мошенничестве, ФБР провело в его офисе обыск и изъяло ряд документов.