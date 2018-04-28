Перефотошопили. Журнал обвинили в уродовании принца Уильяма и Кейт

Новозеландский женский журнал Woman’s Day 26 апреля выпустил обложку с отретушированным изображением принца Уильяма и герцогини Кейт с "перефотошопленными" лицами, чем вызвал негодование своих читателей, сообщает портал Stuff.

Новозеландская ведущая Хилари Барри была одной из первых недовольных ретушью. В эфире телеканала 1 News Now она раскритиковала обложку журнала, сообщив, что такая обработка фотографии делает королевскую пару "опухшей и оранжевой", в отличие от исходного изображения.

You know the world’s gone completely mad when a mag has to photoshop one of the most photogenic couples in the world. This is mental. pic.twitter.com/kVmHjhnLuV — Hilary Barry (@Hilary_Barry) 26 апреля 2018 г.

Издание Woman's Day до сих пор никак не прокомментировало череду критики.

Это фото было сделано 23 апреля, когда герцогиня Кембриджская Кэтрин родила сына. Королевская чета уже показала миру своего третьего ребёнка, а также выбрала для него имя.