Учёные выяснили, как сила рукопожатия влияет на личную жизнь

Учёные из Колумбийского университета в США нашли связь силы мужского рукопожатия с успехом у женщин, сообщает издание SSM-Population Health.

Так, выяснилось, что мужчины со слабым рукопожатием значительно реже вступали в брак, чем исследуемые с крепкой хваткой. Учёные отмечают, что женщины отдают предпочтение партнёрам, которые таким образом дают понять, что они сильны и здоровы.

В исследовании приняло участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами.

Это не первое исследование о рукопожатиях — ранее учёные установили, что люди, обладающие крепкой хваткой, отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.