Американский комик сломал член во время секса и написал об этом книгу

Нью-йоркский комик и автор Росс Асдурян появился на австралийском радио, чтобы рассказать о травме, которую он называет "спортивной". Мужчина порвал себе мышцы полового члена и уретру, а о последующем восстановлении он написал целую книгу, сообщает Daily Mail.

Росс Асдурян рассказал, что сломал половой член во время секса с девушкой, которую он охарактеризовал как "выше среднего". Мужчина заявляет, что тогда он столкнулся с такой болью, что поставил бы ей "11 баллов из 10", в то время как его половая партнёрша даже не сразу поняла, что происходит.

— Прибывшие врачи, когда увидели мой член, только и смогли сказать, что "Ухххх", — заявляет Асдурян.

О произошедшем и о последующем лечении парень написал книгу Broken Bananah.

Check out my review of @asdo debut book, Broken Bananah. It’s about that one time he broke his man parts during sex. Its funny and also fully TMI in all the good ways. https://t.co/GXIodCPbGq pic.twitter.com/DhcB9E3NRk — The Stacks Podcast (@StacksPodcast) 23 апреля 2018 г.

Сейчас Асдурян говорит, что функциональность своего органа он оценил бы на 80-90% от "показателя" до получения травмы.