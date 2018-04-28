Американский комик сломал член во время секса и написал об этом книгу

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Американский комик сломал член во время секса и написал об этом книгу

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Нью-йоркский комик и автор Росс Асдурян появился на австралийском радио, чтобы рассказать о травме, которую он называет "спортивной". Мужчина порвал себе мышцы полового члена и уретру, а о последующем восстановлении он написал целую книгу, сообщает Daily Mail.

Росс Асдурян рассказал, что сломал половой член во время секса с девушкой, которую он охарактеризовал как "выше среднего". Мужчина заявляет, что тогда он столкнулся с такой болью, что поставил бы ей "11 баллов из 10", в то время как его половая партнёрша даже не сразу поняла, что происходит.

— Прибывшие врачи, когда увидели мой член, только и смогли сказать, что "Ухххх", — заявляет Асдурян.

О произошедшем и о последующем лечении парень написал книгу Broken Bananah.

Сейчас Асдурян говорит, что функциональность своего органа он оценил бы на 80-90% от "показателя" до получения травмы.

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