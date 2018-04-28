В США заявили о готовности обсуждать увеличение контингента в Польше

США открыты для переговоров по увеличению численности контингента на территории Польши. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей со своим польским коллегой, министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

— Польша является нашим союзником по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений, — заявил Мэттис в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он призывы Польши касательно увеличения контингента американских войск.

Власти Польши на протяжении последних лет неоднократно выражали надежду на увеличение американского военного присутствия в стране.

Ранее Лайф сообщал, что в 2019 году США намерены направить в Европу военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках "Европейской инициативы сдерживания".