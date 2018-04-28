В США заявили о готовности обсуждать увеличение контингента в Польше

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В США заявили о готовности обсуждать увеличение контингента в Польше

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Флаги США и Польши. Фото: ©РИА Новости

США открыты для переговоров по увеличению численности контингента на территории Польши. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей со своим польским коллегой, министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

— Польша является нашим союзником по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений, — заявил Мэттис в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он призывы Польши касательно увеличения контингента американских войск.

Власти Польши на протяжении последних лет неоднократно выражали надежду на увеличение американского военного присутствия в стране.

Ранее Лайф сообщал, что в 2019 году США намерены направить в Европу военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках "Европейской инициативы сдерживания".

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