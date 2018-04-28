Опрос: Почти половина американцев готова на секс с роботом

Почти половина жителей США готова поэкспериментировать с секс-роботами — такие выводы сделаны на основе опроса, который провёл магазин секс-игрушек.

Как сообщает NY Post, 16% опрошенных готово не только попробовать, но и завести секс-бота для постоянных сексуальных контактов. В среднем американцы готовы отдать 1666 долларов за "идеального" секс-робота, при этом мужчины готовы выложить на 560 долларов больше женщин.

Идеальный секс-робот, по мнению опрошенных, должен уметь говорить, сохранять воспоминания и иметь чувствительность.

16% из двух тысяч опрошенных вообще предпочло бы заниматься сексом с роботом, а не с реальным человеком. А 13% считает, что с роботом можно вести полноценные отношения. Однако каждый третий американец назвал секс с роботом изменой своему реальному партнёру.

— Роботы попадают в человеческие пространства повсюду, и, как показывают исследования, секс не будет исключением... Создание идеального секс-бота будет огромным вызовом как с научной, так и с коммерческой точки зрения. Но мы всё ещё на расстоянии нескольких лет, — заявили в компании EdenFantasys, которая проводила опрос.