Украинский борец заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы в РФ

Жан Беленюк не уточнил, от кого исходит этот запрет, но признался, что на душе "скребут кошки".

Серебряный призёр Олимпиады-2016 по вольной борьбе украинец Жан Беленюк заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы, который пройдёт в российском Каспийске. По словам спортсмена, о запрете он узнал за неделю до выезда.

— Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что всё было зря, — написал Жан Беленюк в "Инстаграме".

По его словам, в будущем "поменяется политическая конъюнктура, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность проявить себя".