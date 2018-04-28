Иммиграционная полиция США по ошибке задержала почти полторы тысячи американцев

Представители иммиграционной и таможенной полиции США по ошибке арестовали и удерживали под стражей более полутора тысяч американцев. Их нахождение в центрах содержания длится месяцы, в некоторых случаях даже годы, сообщает Los Angeles Times.

Издание выяснило, что с 2012 года агенты иммиграционного и таможенного ведомства выпустили из-под стражи более 1480 американцев, которых ранее незаконно задержали.

Люди проводили месяцы и даже годы за решёткой, пытаясь доказать, что являются гражданами США. Как отмечает издание, в основном с "не американцами" путают детей иммигрантов и тех, кто родился за пределами страны.