Госдеп США хочет обсудить вопрос о продлении разрешения на полёты над РФ

Госдепартамент США хочет провести переговоры с Москвой по вопросу разрешения полётов американских авиаперевозчиков над Россией. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявила помощник госсекретаря Маниша Сингх.
Отмечается, что Госдеп настроен провести переговоры до конца мая.
Ранее в апреле Минтранс России продлил до 28 октября разрешение на транзитные перелёты американским авиаперевозчикам. При этом, по словам Сингх, один из четырёх маршрутов, который пролегает через воздушное пространство на юге России, продлён не был. По словам помощника госсекретаря, в результате грузовые самолёты вынуждены летать по более дорогим маршрутам. По мнению Сингх, разрешение на этот маршрут не было выдано по техническим причинам.
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