Астрономы предупредили землян о магнитной буре 17 мая

Российские астрономы предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю 17 мая. Это следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Магнитная буря второго уровня (по пятибалльной шкале) произойдёт на фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая.

Как полагают учёные, бури второго уровня могут приводить к незначительным отклонениям в работе энергетических систем, а также оказывать слабое влияние на системы управления космическими аппаратами. Кроме того, на широтах от 60 градусов и выше можно будет наблюдать полярные сияния.

Предыдущая магнитная буря накрыла Землю 20 апреля. Она стала самой крупной с начала 2018 года.