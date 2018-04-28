Экс-президент Гватемалы умер во время игры в гольф

Альваро Арсу, действующий мэр города Гватемалы и бывший президент республики, скончался 27 апреля в возрасте 72 лет, сообщает CNN. Во время игры в гольф у экс-главы государства случился сердечный приступ, его доставили в медицинский центр, но не успели спасти.

Альваро Арсу Иригойен занял пост главы республики в 1996 году. За время руководства Гватемалой он завершил 36-летний вооружённый конфликт в стране, подписав мир с Гватемальским национальным революционным единством. После одного срока на посту президента он избрался мэром города Гватемалы и был переизбран в 2007, 2011 и 2015 годах.