Обозреватель Bloomberg назвал Россию насекомым и страной второго сорта

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Обозреватель Bloomberg назвал Россию насекомым и страной второго сорта

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Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

Россию необходимо считать страной второго сорта и пристально следить за её действиями в международных организациях, заявил обозреватель Bloomberg Илан Лейк.

Лейк считает, что участие России в международных организациях "слишком часто подрывает сами институты". В этой связи он указывает на российское вето по вопросу химоружия в Сирии в Совбезе ООН. По мнению аналитика, Москва "подобно термиту" подтачивает международные организации.

По словам обозревателя издания, Запад должен "гнать Россию" из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права.

— Когда это сделать не получается, нужно следить за влиянием России и её участием в организациях... гораздо внимательнее, чем за другими странами. Словом, к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта, — заявляет Лейк.

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