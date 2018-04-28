Подозреваемых в коррупции якутских депутатов поместили под домашний арест

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Подозреваемых в коррупции якутских депутатов поместили под домашний арест

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Депутаты Государственного собрания Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере, помещены под домашний арест. Соответствующее сообщение распространило региональное следственное управление СК РФ.

— По ходатайству следователя Якутским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.

Под домашним арестом народные избранники останутся до 25 июня. Арестованным депутатам запрещается пользоваться Интернетом и телефоном.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты были задержаны прямо в ходе заседания Госсобрания Якутии по подозрению в получении взятки.

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