Подозреваемых в коррупции якутских депутатов поместили под домашний арест

Депутаты Государственного собрания Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере, помещены под домашний арест. Соответствующее сообщение распространило региональное следственное управление СК РФ.
— По ходатайству следователя Якутским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.
Под домашним арестом народные избранники останутся до 25 июня. Арестованным депутатам запрещается пользоваться Интернетом и телефоном.
Ранее Лайф сообщал, что депутаты были задержаны прямо в ходе заседания Госсобрания Якутии по подозрению в получении взятки.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени