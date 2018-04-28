Американец нашёл монету времён золотой лихорадки ценой в $3 млн

В США нумизмат нашёл редкую монету стоимостью в три миллиона долларов, сообщает New York Post. При этом американца пытались убедить, что его находка — подделка, но позже оказалось, что таких монет осталось всего четыре экземпляра.

Множество оценщиков пытались убедить мужчину, что его находка — пятидолларовая монета 1854 года — является подделкой, и он даже начал верить в это сам. Но его сомнения опровергли в Нумизматической гарантийной корпорации (NGC) — крупнейшей международной компании по проверке редких монет. Там заявили, что монета стоит миллионы.

Монетный двор Сан-Франциско выпустил менее 300 монет номиналом в 5 долларов США в 1854 году, в разгар золотой лихорадки. И на данный момент известно, что сохранилось только четыре экземпляра.

Владелец монеты, который внезапно стал обладателем многомиллионного состояния, проживает в Новой Англии, но он не захотел называть своё имя.