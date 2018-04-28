Трамп второй раз за день прокомментировал доклад по "делу РФ"

Президент США Дональд Трамп второй раз за день прокомментировал доклад американского конгресса, в котором отрицается сговор между предвыборным штабом главы Штатов и правительством России.

— Комитет по разведке Палаты представителей выявил, что между предвыборным штабом Трампа и Россией не было никакого сговора. Как я всё время говорил, это большой обман демократов, построенный на выплатах и лжи. Спецпрокурора (по этому делу) назначать были не должны. Охота на ведьм! — написал он в своём "твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что комитет Конгресса США не нашёл никаких свидетельств "сговора" между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и правительством России. Также не обнаружено доказательств того, что помощники Трампа участвовали во взломе и публикации данных Хиллари Клинтон.